الجيش الإيراني: لدينا أسلحة لا يعرفها العدو

2025-01-12 21:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير آشتياني، اليوم الأحد، إن إيران تمتلك أسلحة لم تعلن عنها بعد، والعدو لا علم له بهذه المعدات والأسلحة. وذكر العميد آشتياني، على هامش التدريبات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية: "نحن نجري التدريبات لإظهار جاهزيتنا والإعلان عن وجودنا ومراقبتنا، وسنواصل التدريبات حتى تحقيق أهدافنا"، مبيناً "لن […]

