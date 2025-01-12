مخرجات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بحضور السوداني وبارزاني

2025-01-12 22:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي مستهلّ الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أكد الائتلاف على أن هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية".

وكشف الائتلاف عن "دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكداً عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي" وفقاً للبيان.

ودعا إدارة الدولة إلى "استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة العراق، ويجنبه الصراعات والأزمات، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في سوريا، واستعداد العراق لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب".

وعبر ائتلاف إدارة الدولة عن "إدانته للاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزّة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة، مثمناً الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية".