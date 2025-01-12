بمشاركة رئيس إقليم كوردستان.. ائتلاف إدارة الدولة يلتئم في بغداد

2025-01-12 22:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الأحد، بأن ائتلاف إدارة الدولة عقداً اجتماعاًبمشاركة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني للتباحث بشأن عدد من الملفاتالمهمة.

وقالمصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني وفور وصوله إلى بغداد حضر اجتماعاً لائتلافإدارة الدولة للتباحث في عدد من الملفات المهمة، وأبرزها رواتب موظفيّ الإقليم،وتعديل إحدى المواد في قانون الموازنة الاتحادية، إلى جانب ملف النفطوالغاز".

وأضافأن "بارزاني سيلتقي أيضاً بالرئاسات الثلاث بغية التوصل إلى تسوية للمشاكلبين بغداد وأربيل".

وفيوقت سابق اليوم، قال عضو لجنة النفط النيابية، النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني،صباح صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد إقليم كوردستان برئاسة رئيس الإقليم نيجيرفانبارزاني سيجتمع فور وصوله إلى بغداد برؤساء الوزراء والبرلمان الجمهورية وعدداً منالقيادات السياسية".

وبينأن "الاجتماعات ستناقش رواتب الموظفين وتعديل المادة 12 من قانون الموازنةالاتحادية، وأيضاً سيتم مناقشة إعادة تصدير النفط عبر خط جيهان التركي ومستحقاتالشركات العاملة في الإقليم".

بدورهاقال النائب عن دولة القانون، باقر الساعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع رئيسإقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الإطار التنسيقي في بغداد، من المتوقع أن يفضيلحل أزمة الرواتب".

وأضافأن "الاجتماع سيناقش أيضاً الانتخابات النيابية المقبلة".