(المدى) تكشف مخرجات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بحضور السوداني وبارزاني

بغداد/ المدى عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته (المدى)، انه "وفي مستهلّ الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، أكد الائتلاف على أن هذا العام […]

