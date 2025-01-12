2025-01-12 22:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن السفير الكندي في العراق، كريستوفر بيم، يوم الأحد، العملعلى الاستثمار الثنائي في إقليم كوردستان، كما سيتم إدخال منتجاتهم إلى أسواق العراقوإقليم كوردستان، وأن شركات إقليم كوردستان ومدينة أربيل يمكنها التواصل مع الشركاتالكندية من خلال غرفة تجارة وصناعة أربيل.

جاء ذلك خلال استقبال السفير والوفد المرافق له الذي ضم الملحق التجاريفي السفارة من قبل رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، گيلان حاجي سعيد، بحضور نائبي رئيسالغرفة كاميران صلاح باجگر، ومعروف عزيزخان هەرکی، وعدد من أعضاء المجلس الإداري، حيثتم في اللقاء تسليط الضوء على تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية بين كندا وإقليم كوردستان.

وقال رئيس الغرفة، گيلان حاجي سعيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،"من المهم بالنسبة لنا أن تشارك كندا في إعادة بناء البنية التحتية الاقتصاديةومشاركة المستثمرين الكنديين في الاستثمار في جميع قطاعات إقليم كوردستان."

وأضاف رئيس الغرفة، أن "الاطلاع على الأنشطة الاقتصادية وتبادل الوفودالتجارية بين الطرفين مهم جداً في تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية."

وطلب رئيس الغرفة من الوفد الزائر أن يكون لهم دور في جذب شركاتهم إلىإقليم كوردستان وخاصة مدينة أربيل التي تعتبر مركزاً تجارياً لكل العراق، معرباً عنأمله في تنظيم وفد تجاري كندي كبير لزيارة إقليم كوردستان وإجراء لقاءات اقتصادية فيالمستقبل.

من جهته، شكر الوفد الزائر الغرفة على هذا الاستقبال، بحسب البيان، وقالالسفير الكندي كريستوفر بيم: "جئنا لاستثمار الفرص الاستثمارية في إقليم كوردستان"،مضيفاً أنهم كسفارة يمثلون الشركات الكندية وسيقومون بإدخال منتجاتهم إلى أسواق العراقوإقليم كوردستان، وأن شركات إقليم كوردستان ومدينة أربيل يمكنها التواصل مع الشركاتالكندية من خلال غرفة تجارة وصناعة أربيل.

وأضاف السفير: "نحن نعمل على الاستثمار الثنائي، سواء للمستثمرينالكنديين للاستثمار في إقليم كوردستان أو لمستثمري إقليم كوردستان للاستثمار في كندا."

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمالوأصحاب الشركات من إقليم كوردستان عند سفرهم إلى كندا للمشاركة في المناسبات الاقتصاديةوالمعارض الدولية في ذلك البلد، كما تمت مناقشة موضوع القيود المفروضة على سلع ومنتجاتإقليم كوردستان المتجهة إلى مدن وسط وجنوب العراق.