مداهمات متزامنة لعدد من المواقع في الأنبار.. والسبب "سجائر"

2025-01-12 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بضبط مديرية مكافحة الجريمة المنظمةفي محافظة الأنبار عدداً من المخازن التي تقوم ببيع السجائر المخالفة للقوانين النافذةفي المناطق الغربية من المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت بناءً على معلوماتاستخباراتية دقيقة أشارت إلى وجود مخازن تقوم بتخزين وبيع كميات كبيرة من السجائر التيلا تحمل تحذيرات باللغة العربية، وهو ما يخالف التعليمات الرسمية التي تشترط وضع التحذيراتالصحية بشكل واضح وباللغة العربية على جميع علب السجائر المتداولة في الأسواق المحلية".

وأشار المصدر إلى أن "السجائر التي تم ضبطها كانت معدة للتداول فيالأسواق، وتفتقر إلى المواصفات القانونية والصحية المطلوبة".

وأضاف أن "الفرق الميدانية التابعة لمديرية مكافحة الجريمة المنظمةنفذت مداهمات متزامنة لعدد من المواقع بناءً على أوامر قضائية، حيث تم العثور على كمياتكبيرة من السجائر المخالفة، وتمت مصادرتها وفق الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهات المتورطة في إدخالوتوزيع هذه الكميات من السجائر المخالفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".