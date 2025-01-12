وزير الداخلية يبحث خطط تأمين الزيارة الرجبية في الكاظمية المقدسة

2025-01-12 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مؤتمراً أمنياً موسعاً لتأمين ذكرى الزيارة الرجبية في مدينة الكاظمية المقدسة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً موسعاً بحضور الجهات الأمنية والخدمية ، إذ جرت مناقشة الخطط الأمنية والخدمية خلال أيام زيارة الإمامين الكاظمين لإحياء ذكرى استشهاد "الإمام موسى بن جعفر عليه السلام "، وبحث أفضل السبل في انسيابية حركة الزائرين والعجلات وتوزيع المهام والواجبات على الدوائر المشاركة بهذه المناسبة المهمة التي يحييها الملايين من المعزين بهذا المصاب الجلل من داخل البلاد وخارجهاط.وأكد الوزير، بحسب البيان، "ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك وتكثيف الاستخباري وإظهار هذه الزيارة كما هو مخطط له من جميع النواحي" .