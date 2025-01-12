مانشستر يونايتد يقصي آرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

2025-01-12 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قاد الحارس التركي ألتاي بايندير فريقه مانشستر يونايتد، لبلوغ الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز بركلات الترجيح على آرسنال 5-3 مساء اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، إثر انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسجل برونو فرنانديز هدف يونايتد (ق52)، فيما أحرز جابرييل ماجالايس هدف آرسنال (ق63)، علما بأن يونايتد لعب منذ الدقيقة 61 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ديوجو دالوت.

وقدم بايندير الذي لعب أساسيا على حساب الكاميروني أندري أوانا، أداء خرافيا على مدار 120 دقيقة، قبل أن يتصدى لركلة ترجيحية منحت التأهل لفريقه على ملعب "الإمارات".

جاءت بداية اللقاء بطيئة، مع سيطرة آرسنال على الكرة، وتراجع لاعبي مانشستر يونايتد إلى ملعبهم، فلم يشهد ربع الساعة الأول أي تسديدة على المرميين.

وكسر آرسنال جمود اللقاء في الدقيقة 15، عندما نفذ قائده مارتن أوديجارد ركلة حرة، تابعها زميله المدافع البرازيلي جابرييل ماجالايس برأسه بعيدا عن المرمى.

وألغى الحكم هدفا لآرسنال سجله جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 19، لوجود تسلل على اللاعب البرازيلي.

وانتظر مانشستر يونايتد لتوجيه أول تسديدة على مرمى آرسنال، حتى الدقيقة 25، عندما جرب كوبي ماينو حظه بتسديدة بعيدة المدى، لم يجد الحارس الإسباني دافيد رايا صعوبة في السيطرة عليها.

وانطلق جناح مانشستر يونايتد أليخاندرو جارناتشو بالكرة من الناحية اليمنى، قبل أن يوجّه تسديدة سيطر عليها رايا في الدقيقة 35.

وأرغمت الإصابة لاعب آرسنال جابرييل جيسوس على الخروج من الملعب، ودخل مكانه الإنجليزي المخضرم رحيم سترلينج.

وانتهى الشوط الأول بركلة حرة لآرسنال نفذها أوديجارد فوق المرمى.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 52، عندما انطلق جارناتشو بالكرة في هجمة مرتدة، ليمرر كرة عرضية منخفضة من الناحية اليمنى، تابعها فرنانديز من داخل منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة لمرمى آرسنال.

وأدت عرضية من مارتينيلي إلى إرباك دفاع يونايتد، لتصل الكرة إلى لاعب وسط آرسنال ميكيل ميرينو الذي مررها بدوره إلى كاي هافيرتز، لكن محاولة الأحير من قلب منطقة الجزاء علت المرمى في الدقيقة 54.

وتعرض مانشستر يونايتد لضربة مؤلمة، بعد حصول ظهيره البرتغالي ديوجو دالوت على البطاقة الصفراء الثانية، فطرد، ليخل بتوازن فريقه الذي تلقى هدف التعادل في الدقيقة 63، عندما أبعد الحارس بايندير كرة عرضية، وصلت إلى ماجالايس الذي سددها مباشرة لترتد من قدم مدافع وتسكن المرمى.

وضغط آرسنال من أجل التقدم بالنتيجة، وهو ما كاد أن يتحقق عندما احتسبت له ركلة جزاء، بعد تعرض مهاجمه كاي هافيرتز للعرقلة من قبل هاري ماجواير، لكن الحارس بايندير تصدى للركلة التي نفذها أوديجارد في الدقيقة 72.

واقترب البديل ديكلان رايس من تسجيل هدف التقدم لآرسنال في الدقيقة 77، بيد أن الحارس بايندير تألق في إبعاد رأسيته، إثر عرضية متقنة من أوديجارد.

وانطلق بديل يونايتد جوشوا زيركزي بالكرة، ومرر في الناحية اليمنى إلى البديل الآخر أماد دياو، الذي أعادها إلى زيركزي على مشارف منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخير ارتدت من قدم مدافع وذهبت بعيدا في الدقيقة 87.

وفي الوقت بدل الضائع، استمر مسلسل تصديات بايندير عندما حرم المنفرد رايس من التسجيل، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

واستبسل مدافع مانشستر يونايتد ماتيس دي ليخت في إبعاد كرة هافيرتز من على خط المرمى، قبل أن يصل إليها البديل لياندرو تروسارد في الدقيقة 111.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، وصلت الكرة من هجمة مضادة إلى زيركزي الذي سدد كرة دون رقابة، تصدى لها الحارس رايا.

وفي ركلات الترجيح، سجل لمانشستر يونايتد فرنانديز وديالو وليساندرو مارتينيز وليني يورو وزيركزي، فيما سجل لآرسنال أوديجارد ورايس وبارتي، وأضاع هافيرتز ركلته.

المصدر: موقع كوورة



