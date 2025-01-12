2025-01-12 22:45:29 - المصدر: ايشان

عقد ائتلاف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، اليوم الأحد، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، لمناقشة نهاية عمر الحكومة، وقضية رواتب موظفي الإقليم، التي أشعلت أزمة سياسية بين بغداد وأربيل. وذكر البيان الرسمي الذي تلقته “إيشان”، أنه “في مستهلّ الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان […]

ظهرت المقالة إدارة الدولة يجتمع: نهاية عمر الحكومة و”تهديد” الإقليم بالانسحاب على الطاولة أولاً على ايشان.



