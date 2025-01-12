الإطار التنسيقي ينفي مناقشة دمج الحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع

2025-01-12 22:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفى الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، مناقشة دمج الحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع، في اجتماعه الأخير.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "بعض مواقع التواصل و وسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع، وكل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".