وزير الطاقة الإيراني يصل إلى بغداد

2025-01-12 22:50:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل- مساء اليوم الأحد- وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي".وأضاف البيان، "من المقرر أن يجري الطرفان غداً مباحثات تتعلق بإمدادات الطاقة من إيران إلى العراق، والسبل الكفيلة باستقرارها".وتابع، "تأتي هذه الزيارة عقب زيارة الوفد الحكومي العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى طهران الأسبوع الماضي؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة".