انطلاق الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني

2025-01-12 22:50:02 - المصدر: واع

متابعة – واعانطلقت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبرالإسباني.وكان ريال مدريد قد تغلب على ريال مايوركا بنتيجة (3-1) بينما تمكن برشلونة من الفوز على اتلتك بيلباو بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في العاصمة السعودية الرياض.