انطلاق الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني
2025-01-12 22:50:02 - المصدر: واع
متابعة – واع
انطلقت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبرالإسباني.
وكان ريال مدريد قد تغلب على ريال مايوركا بنتيجة (3-1) بينما تمكن برشلونة من الفوز على اتلتك بيلباو بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في العاصمة السعودية الرياض.
انطلقت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبرالإسباني.
وكان ريال مدريد قد تغلب على ريال مايوركا بنتيجة (3-1) بينما تمكن برشلونة من الفوز على اتلتك بيلباو بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في العاصمة السعودية الرياض.