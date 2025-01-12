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انطلاق الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني

انطلاق الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني
انطلاق الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني
2025-01-12 22:50:02 - المصدر: واع
متابعة – واع
انطلقت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبرالإسباني.
وكان ريال مدريد قد تغلب على ريال مايوركا بنتيجة (3-1) بينما تمكن برشلونة من الفوز على اتلتك بيلباو بنتيجة (2-0) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقام في العاصمة السعودية الرياض.



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