درجال يجتمع بممثلي أندية دوري نجوم العراق

2025-01-12 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واععقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأحد، اجتماعاً مع عدد من أندية دوري نجوم العراق؛ للتباحث حول المعرقلات التي تصاحب عملهم.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "درجال عقد اجتماعاً مع عدد من أندية دوري نجوم العراق؛ للتباحث حول المعرقلات التي تصاحب عملهم، لا سيما فيما يخص تخصيص الملاعب على وفق قرار مجلس الوزراء بحضور عضوي المكتب التنفيذي غالب الزاملي وأحمد الموسوي، والأمين العام محمد فرحان".وأضاف، أن "رئيس الاتحاد، استمع إلى جملة من الصعوبات التي تعتري عمل الأندية، وتؤثر في ديمومة العمل واستمراريته، ومن المؤمل أن يعقد اجتماع آخر قبل نهاية الأسبوع الحالي للوصول إلى حلول ناجعة تؤمن نجاح العملية برمتها".وقال درجال- بحسب البيان: إن "قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتخصيص الملاعب إلى أندية دوري نجوم العراق يعد من القرارات المهمة والتاريخية التي ستساهم في تطوير كرة القدم العراقية بشكل عام".وأضاف، أن "البدايات لا بد أن تواجه صعوبات معينة، لكن علينا أن نتحلى بالصبر وصولاً إلى الهدف المنشود الذي وضعناه بالتعاون مع الشركاء".