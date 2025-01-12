2025-01-12 22:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، عدنان درجال، يومالأحد، مع عددٍ من أنديةِ دوري نُجومِ العراقِ المعرقلاتِ التي تصاحبُ عملهم، لاسيمافيما يخصُّ تخصيصَ الملاعب على وفقِ قرارِ مجلسِ الوزراء بحُضورِ عُضوي المكتبِ التنفيذيّغالب الزاملي وأحمد الموسوي، والأمينِ العامّ محمد فرحان.

وقال درجال في معرض حديثه مع ممثلي الأندية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إن قرارَ مجلس الوزراءِ القاضي بتَخصيصِ الملاعب إلى أنديةِ دوري نُجومِ العراق يعدُّمن القراراتِ المُهمة والتأريخيّة التي ستساهم في تَطويرِ كرةِ القدم العراقيّة بشكلٍعام.

وأضاف: إن البداياتَ لابدَّ أن تواجهَ صعوباتٍ معينةً، لكن علينا أن نتحلىبالصبرِ وصولاً إلى الهدفِ المَنشودِ الذي وضعناه بالتعاونِ مع الشركاء.

واستمع رئيسُ الاتحادِ إلى جملةٍ من الصعوباتِ التي تعتري عملَ الأندية،وتؤثر في ديمومةِ العمل واستمراريته.

ومن المؤملِ أن يعقدَ اجتماعٌ آخر قبل نهايةِ الأسبوع الحالي للوصولِ إلىحلولٍ ناجعةٍ تؤمن نجاحَ العمليةِ برمتها، بحسب البيان.