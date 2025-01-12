الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة الشرقية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | الحصاد الإخباري |12-01-2025
فيديو | الحصاد الإخباري |12-01-2025
نسخ الرابط
2025-01-12 23:00:02 - المصدر: قناة الشرقية
موضوعات ذات صلة
فيديو | 22 طائرة لدى "الخطوط العراقية" هل 9 فقط داخل الخدمة.. إجابة البجاري
فيديو | الحرس الثـ.ـوري يبني "مدينة الصـ.*ـواريخ" بعد خـ.ـراب غـ.*ــ.ـزة| الحق يقال مع عدن...
فيديو | لحظة القبض على نائب وزير دفاع بريطانيا السابق
فيديو | دون تفاصيل عن الضحايا.. مقطع يوثق قصفاً إسرائيلياً لمنزل في مخيم لاجئين بقطاع غزة
فيديو | تقرير جديد يوثق شهادات فلسطينيين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في غزة
فيديو | حصاد أخبار اليوم من العراقية الإخبارية
فيديو | كلام حر مع فرح اطيمش - الموازنة .. بغداد تقول دفعنا .. اربيل تقول ظُلمنا | 2025/1/...
فيديو | العراق يشارك في الاجتماع الوزاري بالرياض حول سوريا