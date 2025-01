2025-01-12 23:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر فاز فريق أتلتيكو مدريد على أوساسونا بنتيجة 1-0 مساء اليوم، الأحد، على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري. سجل النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدف الفوز لصالح أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا فى الدقيقة 55 بعد تنفيذ ركلة ركنية بطريقة خادعة. وجاء تشكيل أتلتيكو ضد أوساسونا …

