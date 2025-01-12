رئيس الوزراء العراقي للرئيس اللبناني: نتطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين

2025-01-12 23:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 12 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الأحد عمق العلاقات الأخوية بين العراق ولبنان وأعرب عن تمنياته بتطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها أن السوداني هنأ جوزيف عون خلال الاتصال بانتخابه رئيسا للبنان وأكد دعم العراق للبنان في مختلف المجالات داعيا الى ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الاخيرة.وانتخب مجلس النواب اللبناني الخميس الماضي قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية منهيا بذلك شغورا استحكم في موقع الرئاسة أكثر من عامين وخلف آثارا سلبية في سير عمل المؤسسات الدستورية في لبنان.وجاء انتخاب عون بحصوله على تأييد 99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب ليضع حدا لمعاناة لبنان مع شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي بدأ منذ انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر2022. (النهاية) ع ح ه / ر س