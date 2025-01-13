برشلونة يقسو على الريال ويتوج بكأس السوبر الإسباني

2025-01-13 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توج فريق برشلونة، اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه على غريمه ريال مدريد 5-2 في أول كلاسيكو يجتمعان به في هذا العام.

وطرد حكم المباراة حارس برشلونة بعد تدخل قوي على نجم الريال كيليان مبابي ليكمل البرسا اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 في الشوط الثاني.

وكرر برشلونة الفوز على ريال مدريد كما حدث في كلاسيكو الليجا، وجلب السوبر خاصة بعد خسارة النهائي الماضي برباعية لهدف.