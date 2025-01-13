وزير إيراني في بغداد لبحث إمدادات الطاقة وسبل استقراراها
2025-01-13 00:00:06 - المصدر: راي اليوم
ليث الجنيدي/ الأناضول
وصل وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، الأحد، إلى بغداد، ومن المقرر أن يجري مباحثات مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، الاثنين، بشأن إمدادات الطاقة وسبل استقرارها.
جاء ذلك في بيان لمكتب وزير الكهرباء، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
وقال البيان، إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، استقبل، مساء الأحد، وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي”.
وأضاف: “من المقرر أن يجري الطرفان غدا (الاثنين) مباحثات تتعلق بإمدادات الطاقة من إيران إلى العراق، والسبل الكفيلة باستقرارها”.… [+]