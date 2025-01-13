أسايش أربيل تعتقل المتهم بقتل رجل وامرأة في إحدى قرى المحافظة

2025-01-13 00:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية أسايش أربيل، يوم الأحد، بإلقاء القبض على المتهم بقتل رجل وامرأة في إحدى قرى محافظة أربيل، مركز إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد مقتل رجل وامرأة، مساء الأحد بسبب قضية اجتماعية في قرية شيخه شل التابعة لقضاء بحركة بمحافظة أربيل، وصلت فرقنا من مديرية أسايش أربيل على الفور إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث".

وبينت أنه "بعد تحقيقات فرقنا تم القبض على المتهم (م.ع) بتهمة قتل الرجل والمرأة وتم فتح تحقيق وإحالته للقضاء".

وكان مصدر محلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، بمقتل شخصين هما رجل وامرأة، بسبب خلاف في أحد أقضية أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "حادثاً وقع مساء اليوم، حيث قُتل رجل وامرأة بمشاجرة اندلعت بسبب خلاف اجتماعي في قرية شيخ شل ضمن قضاء بحركة في أربيل".

وأضاف المصدر أن "الجهات المعنية بدأت التحقيقات في هذه الحادثة ونقلت الضحيتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات".