2025-01-13 00:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفى الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، مناقشة دمج الحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع، في اجتماعه الأخير. وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “بعض مواقع التواصل و وسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق …

The post الإطار التنسيقي ينفي مطالبته بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع first appeared on Observer Iraq.