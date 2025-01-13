رئيس إقليم كردستان يتسلم دعوة لحضور حوار بغداد الدولي

2025-01-13 01:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعتسلم رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، دعوة رسمية لحضور حوار بغداد الدولي في بغداد.وذكر المكتب الإعلامي للمعهد العراقي للحوار في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني تسلم دعوة رسمية من مدير المعهد العراقي للحوار عباس راضي العامري لحضور افتتاح حوار بغداد الدولي السابع الذي سيعقد في بغداد في شباط المقبل والقاء كلمة فيه. "وقال بارزاني، بحسب البيان، ان "حوار بغداد الدولي فرصة مهمة تبحث فيها النخب العالمية الخيارات والقرارات الهامة، ومن الجميل ان يكون العراق هو محط هذا الحوار".