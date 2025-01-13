2025-01-13 01:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق مانشستر يونايتد فوزاً على مضيفه أرسنال، يوم الأحد، بركلاتالترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة المثيرة بالتعادل 1-1، ليتقدمللدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 52 بتسديدة برونو فرنانديز من داخل منطقةالجزاء، قبل أن يتعادل غابرييل بعد 11 دقيقة أخرى عقب طرد ديوغو دالوت لاعب يونايتدلحصوله على الإنذار الثاني.

وتصدى ألتاي بايندير حارس "الشياطين الحُمر" بشكل رائع لركلةجزاء نفذها قائد أرسنال مارتن أوديغارد، قبل أن يهدر أرسنال عدة فرص لحسم المباراة.

وسيعرف يونايتد منافسه في الدور الرابع عندما يتم سحب القرعة لاحقا.

وكان كاي هافرتس لاعب أرسنال هو الوحيد من بين أول 4 منفذين لركلات الترجيحالذي أهدر محاولته إذ حرمه بايندير من التسجيل قبل أن يتقدم زيركزي، الذي تعرض لصيحاتاستهجان في الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد الشهر الماضي، ليحسم ركلات الترجيح لفريقهبنتيجة 5-3.

وبعد شوط أول مخيب للآمال، تقدم يونايتد بتسديدة فرنانديز من داخل المنطقةبعد تمريرة رائعة من أليخاندرو غارناتشو.

لكن بعد مرور 10 دقائق أخرى انقلبت المباراة رأسا على عقب، إذ تلقى دالوتالإنذار الثاني بسبب تدخل متهور على ميكل ميرينو.

وبعد دقيقتين، تعامل بايندير مع كرة بشكل سيئ لتصل إلى غابرييل، الذي اصطدمتتسديدته بماتيس دي ليخت وسكنت الشباك ليمنح أرسنال السيطرة على المباراة.

وكان بوسع أرسنال أن يكمل انتفاضته حين حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل،بعد سقوط هافرتس عقب احتكاك بسيط مع هاري مغواير.

لكن بايندير تصدى بشكل رائع لتسديدة قائد أرسنال أوديغارد، قبل أن يهدرأرسنال عدة فرص أخرى.