برشلونة يكتسح ريال مدريد بخماسية ويتوج بكأس السوبر الإسباني
2025-01-13 01:30:02 - المصدر: واع
متابعة – واع
توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه 5-2 على غريمه ريال مدريد، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية.
خماسية البارسا حملت توقيع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي.
فيما سجل ثنائية ريال مدريد، كيليان مبابي ورودريجو جويس.
توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه 5-2 على غريمه ريال مدريد، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، مساء اليوم الأحد، في المباراة النهائية.
خماسية البارسا حملت توقيع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي.
فيما سجل ثنائية ريال مدريد، كيليان مبابي ورودريجو جويس.