أزمة "الحشد" تفجر أسئلة بشأن أسماء الفصائل التي ستدمج ومن يملك السلاح المنفلت؟

2025-01-13 01:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تختلط الأوراق في العراق بسبب "أزمة الفصائل": هل الفصائل حشد؟ هل ينبغي حل الحشد أم دمج "الميليشيات"؟ ما هو السلاح المنفلت؟نفس هذه الأسئلة تُثار، بحسب معلومات حصلت عليها (المدى)، داخل المنظومة السياسية الشيعية "الإطار التنسيقي".لا يعرف "الإطار" حتى اللحظة كيف يتصرف مع "التهديدات" المرتقبة ضد الفصائل أو تأثيرات الحالة السورية.حاول التحالف الشيعي […]

