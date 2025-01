شهر العسل ينتهي في كركوك.. العرب والتركمان غاضبون واليكتي بموضع الاتهام

2025-01-13 01:35:07 - المصدر: جريدة المدى

سوزان طاهربعد هدوء نسبي، تعود الأزمات السياسية لتعصف بمحافظة كركوك، على خلفية “اتفاق فندق الرشيـــد” بالعــــــــــــــاصمة بغداد، وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة، حيث وجه ممثلو المكونين العربي والتركماني، اتهامات للاتحاد الوطني الكردستاني، بـ"التفرد" في إدارة المحافظة، وعدم تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما نفاه الحزب، وأكد التزامه بتطبيق أكثر من 80 بالمئة من الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق […]

