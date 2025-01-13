رغم الخسارة انجاز مميز لكيليان مبابي مع ريال مدريد

2025-01-13 08:15:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

حقق الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد رقما مميزا خلال مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة.

ووضع كيليان مبابي ناديه ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب.

وبحسب شبكة أوبتا فقد أصبح مبابي أول لاعب من ريال مدريد يسجل في أول ثلاث نهائيات له في جميع المسابقات منذ موسم 2013-2014 على الأقل.

جدير بالذكر، أن برشلونة رد على هدف مبابي برباعية متتالية عن طريق لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وأليكس بالدي، ليخرج الشوط الأول بتقدم البارسا 4-1 وانهى اللقاء بالفوز بنتيجة 5 - 2 ليحرز لقب السوبر مرة جديدة.