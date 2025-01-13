الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة العراقية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | لا موقف سياسيا من رواتب موظفي الإقليم
فيديو | لا موقف سياسيا من رواتب موظفي الإقليم
نسخ الرابط
2025-01-13 08:20:02 - المصدر: قناة العراقية
موضوعات ذات صلة
فيديو | مغاربة يحاكون مشهد استهداف مستشفى كمال عدوان في غزة
فيديو | رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: نساند الشعب السوري لإعادة بناء وطنه ووحدة أراضي...
فيديو | بعد سقوط ود مدني في قبضته.. الجيش السوداني يسيطر على موقع مهم آخر في الخرطوم
فيديو | 5 شهداء ومصابون في قصف جوي إسرائيلي على مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي مدي...
فيديو | إنقاذ حصان علق على سطح أحد المنازل في البرازيل
فيديو | مستشار الأمن القومي الأمريكي: من المحتمل أن نتوصل إلى اتفاق قبل تنصيب ترمب رئيسا ف...
فيديو | بسبب ممارسات الإنسان.. دراسة حديثة تحذر من ظاهرة تم رصدها في ثلث شواطئ العالم
فيديو | غارة إسرائيلية تستهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة