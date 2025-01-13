فليك يتغنى بنجوم برشلونة بعد قهر ريال مدريد

2025-01-13 09:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أشاد هانز فليك مدرب برشلونة، بأداء لاعبيه، بعد الفوز 5-2 على غريمه ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة مساء أمس الأحد.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "سعيد للغاية بالتتويج والخماسية في شباك ريال مدريد، كما أن الأجواء كانت رائعة".

وتابع "فخور بأداء اللاعبين، وكيف دافعوا سويا بشكل رائع في اللقاء ، فنحن نعمل دائما على التطور والتحسن".

ولفت المدرب الألماني "ارتكبنا بعض الأخطاء، وسنعالجها خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أشعر بفخر كبير تجاه اللاعبين والنادي والجماهير، كانت مباراة رائعة، فقد رددنا بشكل جيد على الهدف الأول لريال مدريد ثم واصلنا اللعب بشكل ممتاز".

وواصل: "عندما تم طرد تشيزني، لم يكن الأمر سهلًا، وأكثر ما أفتخر به هو الطريقة التي دافعنا بها، أنا سعيد جدًا بالعديد من الأشياء، لكن خاصة بهذا الأمر الفريق مذهل".

وحملت خماسية البارسا، توقيع لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء، ورافينيا "هدفين" وأليكس بالدي، في الدقائق 22 و36 و39 و(45+10) و48.

فيما سجل ثنائية ريال مدريد، كيليان مبابي ورودريجو جويس، في الدقيقتين 5 و60.