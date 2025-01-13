سيدات العراق يلتقين البحرينيات في ثاني مواجهاتهن بتصفيات آسيا لكرة الصالات

2025-01-13 09:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يواجه منتخب سيدات العراق لكرة الصالات نظيره البحريني اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا الجارية في تايلاند.

وتقام المباراة في قاعة نونثابوري بوري بتايلاند، حيث سيرتدي منتخب العراق اللون الأبيض، فيما سترتدي حارسة المرمى اللون الأصفر، بينما يرتدي الفريق البحريني اللون الأحمر.

ويضم المنتخب العراقي في المجموعة الأولى كلاً من فلسطين ولبنان والبحرين، بالإضافة إلى البلد المستضيف، تايلاند.

وكان منتخب سيدات العراق قد تعادل مع نظيره الفلسطيني 1-1 في أولى مواجهاته يوم السبت الماضي ضمن نفس التصفيات.