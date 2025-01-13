2025-01-13 09:45:05 - المصدر: ايشان

في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى تراجع العمليات الإرهابية لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” وفروعهما في السنوات الأخيرة، فإن “نوعية” أخرى منها بدأت تتزايد، لتأخذ منحى سلاح “الذئاب المنفلتة”، مستهدفة بحسب رئيس الجهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل “أبو علي البصري” المدن الكبرى في أميركا وأوروبا وآسيا، بينما دعا القائمون على سجون شمال غرب سوريا […]

ظهرت المقالة البصري يحذر من “الذئاب المنفردة”: نراقب الإرهابيين في سجون سوريا أولاً على ايشان.



