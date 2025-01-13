العراق يعلن استرداد أحد رؤساء شبكات المخدرات الدولية بعملية أمنية نوعية

2025-01-13 09:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، عن استرداد أحد رؤساء شبكات المتاجرة الدولية بالمخدرات.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "فريقا مختصاً نفذ عملية نوعية بتنسيق أمني دولي عالي المستوى أسفرت عن القبض على أحد المتهمين الرئيسيين في شبكات المتاجرة الدولية بالمخدرات".

وأضاف البيان، "جاءت عملية الاسترداد هذه بعد التنسيق مع المسؤولين والمختصين في إحدى الدول المجاورة، حيث تم متابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا المجال".

وأكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية على استمرارها في ملاحقة الخارجين عن القانون، مشددة على أن جميع المطلوبين في الخارج سيكون مصيرهم خلف القضبان، مستندة إلى قرارات القضاء العراقي العادل في تنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.