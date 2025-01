السوداني يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة

2025-01-13 10:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر يبدأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بعد ظهر اليوم الاثنين، زيارة إلى المملكة المتحدة، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر “أنه “سيجري سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً …

