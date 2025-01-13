الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية على الحدود السورية.. صور

2025-01-13 10:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الاثنين، عن تنفيذ عملية أمنية لتأمين الحدود مع سوريا.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من فوج المغاوير التابع الى اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، نفذ عملية أمنية لتأمين شريط الحدود العراقية المحاذية لسورية ضمن قاطع المسؤولية بمحافظة نينوى.

وأضاف، أن القوات بشارت بعملية التمشيط والتفتيش للشريط الحدودي للمحافظة، للبحث عن أي تواجد إرهابي ومنع أي تسلل إجرامي يريد المساس بأمن الحدود أو المنطقة.