الاستخبارات والأمن تطيح بأربعة مطلوبين بالإرهاب وتجارة مخدرات وآثار في محافظتين

2025-01-13 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن التابعة الى وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، الإطاحة بأربعة مطلوبين بالإرهاب وتجارة المخدرات والآثار في بابل والمثنى.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع، ثابت العباسي، وضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى من الإطاحة بثلاثة مطلوبين للقضاء، أحدهم بتهم الإرهاب واثنان بتجارة وترويج المواد المخدرة في المحافظة ، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادتين (4/ إرهاب، 28 مخدرات)".

وأضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً".

وفي سياق متصل، أوضح البيان، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل أيضا من إلقاء القبض على أحد تجار الآثار في بابل، حيث ضبط بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع قطع أثرية في المحافظة"، مبينا أنه "تمت مصادرة القطع الأثرية وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة".