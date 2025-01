2025-01-13 10:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تضمنت المرحلة الأولى من مسودة اتفاق التهدئة في غزة، اطلاق سراح 50 اسيراً لكل مجندة اسرائيلية لدى حماس و30 طفلاً وامرأة عن رهينة واحدة، وايضا انسحاب اسرائيل من القطاع. ونقلت قناة العربية عن مصادر، قولها بإن "المرحلة الأولى من مسودة اتفاق التهدئة غزة تتضمن 42 يوما، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب شرقا بعيدا عن المناطق […]

