جردة لأبرز تعاقدات أندية "نجوم العراق" خلال الانتقالات الشتوية

2025-01-13 11:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدمتالأندية العراقية، على تعزيز صفوف فرقها بلاعبين محترفين ومحليين خلال الانتقالاتالشتوية التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم من 5 كانون الأول الحالي ولغاية 5من شهر شباط المقبل.

وتأتي هذهالتعاقدات بهدف تحسين مواقع بعض الأندية في جدول ترتيب فرق دوري النجوم، والهروب منالمراكز الأخيرة والتخلص من شبح الهبوط.

وتعاقد ناديدهوك، مع المهاجم البرازيلي مارلون دوس سانتوس، 29 عاماً، قادماً من نادي ممفيس901 الأميركي، حيث سبق للاعب أن لعب معأندية تولسا وليون اف سي في أميركا وMadureira و Nova lguaca و BotafogoPBو Bangu RGالبرازيلية.

كما تعاقد دهوك،أيضاً مع المدافع البرازيلي لوكاس هنريكي 29 عاماً، قادماً من نادي ممفيس 901 الأميركي،بعد خوضه تجربة في فورسنتوالد الألماني،غورنباخ الألماني، رأيت سايتانو البرازيلي.

فيما تعاقد ناديالقوة الجوية، مع الغاني بيير جيان ماري ميسوكي، ليكون صقراً جوياً جديداً لما تبقىمن عمر دوري نجوم العراق، وكان اللاعب قد مثل فريق نادي القاسم في وقت سابق، كماانجز النادي أوراق تعاقده مع الدولي العُماني عصام الصبحي حتى نهاية الموسم.

‏فيالمقابل، تعاقد نادي ديالى مع المهاجم اليمني عبد المجيد صبارة، قادماً من ناديوحدة صنعاء اليمني.

وكان نادي ديالىقد تعاقد مع المدافع التونسي أيمن محمود، 28 عاماً، قادماً من نادي إتحاد بن قردانالتونسي، حيث خاض اللاعب سابقاً تجارب عديدة في الترجي التونسي، العربي الكويتي،ارارات الأرميني، الأولمبي الباجي التونسي.

إلى ذلك، وقع اللاعب اليمني أحمد السروري، على كشوفات نادي الحدودقادماً من فريق النفط.

في حين أصبحنادي الزوراء قريباً من التعاقد مع المهاجم الدولي علي خميس، قادماً من ناديالوحدات الاردني.