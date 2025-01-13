اليوم.. وطني سيدات الصالات بمواجهة البحرين في تصفيات آسيا
2025-01-13 11:10:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
يلتقي منتخب سيدات العراق لكرةِ الصالات، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين، منتخب البحرين، ضمن الجولةِ الثانية لتصفياتِ كأس آسيا.
وسعت المدربةُ فييرا بيتنكور إلى معالجةِ الأخطاءِ التي رافقت خطوطَ المنتخب في مباراةِ أمس الأول السبت أمام منتخبِ فلسطين بمقابل تشخيصها عوامل القوةِ والضعفِ في المنتخبِ البحريني.
وحققت المنتخبات العربية للسيدات، نتائج متعثرة في اليوم الافتتاحي من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2025 المقررة في الصين.
وتشهد التصفيات مشاركة 18 منتخباً، منها 5 منتخبات عربية: البحرين والكويت ولبنان والعراق وفلسطين
يلتقي منتخب سيدات العراق لكرةِ الصالات، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين، منتخب البحرين، ضمن الجولةِ الثانية لتصفياتِ كأس آسيا.
وسعت المدربةُ فييرا بيتنكور إلى معالجةِ الأخطاءِ التي رافقت خطوطَ المنتخب في مباراةِ أمس الأول السبت أمام منتخبِ فلسطين بمقابل تشخيصها عوامل القوةِ والضعفِ في المنتخبِ البحريني.
وحققت المنتخبات العربية للسيدات، نتائج متعثرة في اليوم الافتتاحي من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2025 المقررة في الصين.
وتشهد التصفيات مشاركة 18 منتخباً، منها 5 منتخبات عربية: البحرين والكويت ولبنان والعراق وفلسطين