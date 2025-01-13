السوداني يبحث الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين مع بارزاني

2025-01-13 11:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني.

وجرى، خلال اللقاء وفقا لبيان لمكتب السوداني تلقته "بغداد اليوم"، بحث التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما يؤمن تلبية تطلعات المواطنين في عموم ارجاء البلاد".

وأضاف البيان، أنه" جرى بحث الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين، وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وأكد الجانبان، حسب البيان" أهمية التكاتف والتعاون المشترك بين كل القوى والأطراف السياسية؛ من أجل مواجهة التحديات وإزالة الصعوبات في البلد، بما يحقق مصالح عموم أبناء شعبنا العراقي، ويعزز هدف ترسيخ الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.



