بشراكة هولندية وتنسيق نرويجي.. طماطم البصرة تسوق بحلة جديدة

2025-01-13 11:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الاثنين، عن تسويق الوجبة الأولى من طماطمالزبير المعلبة والمفرزة بمعايير عالمية تجري لأول مرة.

وقالمدير الزراعة هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الزراعة وبالتنسيق معشركة (إيكوكونسلت) الهولندية ومنظمة (NRC)النرويجية أطلقت الوجبة الأولى من الطماطم المعلبة والمهدرجة بشكل يرغب المستهلك بشرائه".

وأضاف"ندعو المزارعين إلى استخدام الطرق الحديثة في التسويق للحفاظ على المنتج والمساهمةفي انتشاره، لاسيما مع وفرة محصول الطماطم وبكميات كبيرة في قضاءي سفوان والزبير".