2025-01-13 11:18:04 - المصدر: ايشان

واصلت أسعار النفط اليوم تسجيل المكاسب وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند أعلى مستوى في 4 أشهر، وجاء ذلك بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على القطاع النفطي الروسي. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.06% إلى 78.15 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.93% إلى […]

ظهرت المقالة النفط يحقق مكاسب بعد العقوبات الأمريكية على روسيا أولاً على ايشان.



