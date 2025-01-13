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النفط يحقق مكاسب بعد العقوبات الأمريكية على روسيا

النفط يحقق مكاسب بعد العقوبات الأمريكية على روسيا
النفط يحقق مكاسب بعد العقوبات الأمريكية على روسيا
2025-01-13 11:18:04 - المصدر: ايشان

واصلت أسعار النفط اليوم تسجيل المكاسب وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند أعلى مستوى في 4 أشهر، وجاء ذلك بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على القطاع النفطي الروسي. ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.06% إلى 78.15 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 1.93% إلى […]

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النفط يحقق مكاسب بعد العقوبات الأمريكية على روسيا

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