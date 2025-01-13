الذهب يقلص مكاسبه مع بداية التعاملات الاسبوعية

2025-01-13 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، بنحو طفيف، وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التي تدفع المستثمرين نحو الملاذ الآمن.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعا بنحو 0.17% إلى 2684.96 دولاراً للأونصة، فيما وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.07% لتصل إلى 2713.20 دولاراً.

هذا وأظهر تقرير التوظيف الأمريكي زيادة 256 ألف وظيفة غير زراعية، خلال الشهر الماضي، وهو أعلى رقم منذ آذار، مما عزز توقعات بعدم قيام الفدرالي بخفض كبير في أسعار الفائدة هذا العام، خاصة مع تزايد المخاوف من أن سياسات ترامب التجارية قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في التضخم.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر صدور المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار التضخم.

المصدر: وكالات