سائقو التكسي ينتفضون على السيارات الخصوصية في كركوك: يزاحمونا بأرزاقنا

2025-01-13 12:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

تظاهر العشرات من سائقي مركبات الأجرة، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، أمام أكبر كراجات النقل الخارجي في كركوك، فيما قاموا بإغلاق البوابة الرئيسية، رافعين مطلبًا رئيسيًا بشأن تجاوزات أصحاب المركبات الخصوصية.

وقال محمد حسن، أحد المتظاهرين، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من سائقي مركبات الأجرة نظموا تظاهرة أمام بوابة كراج النقل الخارجي في كركوك وأغلقوا البوابة احتجاجًا على تجاوزات أصحاب المركبات الخصوصية، والتي باتت تشكل ظاهرة تضيق الخناق على مصادر رزقهم".

واضاف أن "أصحاب سيارات الأجرة هم من أرباب العوائل ولا يملكون أي مهن أخرى، بخلاف أصحاب المركبات الخصوصية، الذين يعمل بعضهم كموظفين أو منتسبين في المؤسسات الحكومية، مما يخلق ازدواجية في العمل ويضعف مصادر رزق السائقين".

وتابع المتظاهر أن "أصحاب المركبات الخصوصية يعملون دون الالتزام بالشروط المعتمدة من قبل النقابة، مما دفع السائقين للتظاهر لتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر بشكل واسع في الكراجات الرئيسية، وخصوصًا كراج النقل الخارجي في كركوك".

وأشار إلى أن "المتظاهرين يطالبون بضرورة منع أصحاب المركبات الخصوصية من نقل المواطنين قرب الكراجات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، خاصة أن هناك قوانين تمنع هذه التجاوزات وتعاقب مرتكبيها من خلال المؤسسات المختصة".