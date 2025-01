السوداني وبارزاني يؤكدان على تنظيم الالتزامات وفق الدستور وما تم إقراره بالموازنة

2025-01-13 12:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان العراق، نيرجفان بارزاني، اليوم الاثنين، على تنظيم الالتزامات وفق الدستور وما تم إقراره بالموازنة. وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته (المدى)، أن "السوداني استقبل، اليوم، بارزاني وبحثا التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما […]

