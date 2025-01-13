2025-01-13 12:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين (13 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي تراجع لدى القوى السياسية بقضية المطالبة بإخراج القوات الامريكية كافة من العراق.

وقال عضو التحالف علي حسين، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن تراجع المطالبات السياسية والشعبية عن اخراج القوات الامريكية من العراق غير صحيح، مؤكدا انه لا تراجع عن هذا المطلب كونه جزء أساسي من البرنامج الحكومي، والذي الزم تنفيذه من قبل الحكومة والقوى السياسية".

وبين حسين ان "هناك توقيتات زمنية أعلنت من قبل الحكومة بعد جوالات تفاوض عدة مع الجانب الأمريكي، ونحن بدورنا نراقب ونتابع تنفيذ ذلك خلال المرحلة المقبلة، ولا يمكن الإبقاء على هذه القوات لأي سبب كان وتحت أي ظرف، فالعراق ليس بحاجة الى هكذا قوات، تعمل على عدم الاستقرار الأمني بدل دعم الاستقرار".

وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي نعمة، قد قال: "أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق لن ينتهي بين "ليلة وضحاها".

فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في وقت سابق" إن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق تأتي بعد تحسن الأوضاع الأمنية، فيما أشارت إلى ان الأحداث الأخيرة بالمنطقة لن تؤثر على هذا الانسحاب.

وقال عضو اللجنة النائب علاوي البنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "قريباً جداً سيتم الإعلان عن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، كما ان مهمة التفاوض الحاصلة هي لانهاء مهمة هذا التحالف والامر الاخر اخراج ما تبقى من قوات اجنبية من الأراضي العراقية كافة".