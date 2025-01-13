اتحاد الكرة العراقي: الأندية تعاني من ضائقة مالية وعلى الحكومة صرف مستحقاتها

2025-01-13 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعاالاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، وزارة المالية إلى إطلاق مخصصات أنديةدوري نجوم العراق والدوري الممتاز، وبضمنها الأندية الكوردستانية.

وقال عضو اتحادالكرة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية مطالبة بالإسراعبإطلاق منح الموسم الحالي التي خصصتها رئاسة الوزراء وتمت المصادقة عليها سابقاً،لأن التأخير سيؤثر على أندية نجوم العراق والدوري الممتاز".

وأضاف أن"وزارة المالية لا تمتلك الحق القانوني لتأخير هذه الأموال"، مشيراً إلىأن "الأندية التي تعاني من الضائقة المالية بحاجة إلى الأموال لتسديد مستحقاتاللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد والتنقل والإقامة ما بين المحافظات خلال خوضهاالمنافسات، فضلاً عن توزيع رواتب الموظفين وغيرها من المتطلبات التي تسهم فيديمومة عملها".

ودعا الزاملي،الحكومة العراقية إلى "شمول أندية كوردستان أيضاً بالمنح المالية كونها تلعبفي الدوريات العراقية وجزء لا يتجزأ عن باقي الأندية التي تسهم في إنجاح الدوريالعراقي"، مؤكداً على "عدم جواز استثناء أندية الإقليم من المنح ولابدمن فصل الرياضة عن الأمور الأخرى".

وقررت اللجنةالمالية في مجلس النواب العراقي، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المستحقات الماليةلإقليم كوردستان للعامين 2024 و2025.