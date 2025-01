السوداني وبارزاني يبحثان التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة

2025-01-13 12:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر” ” بحث التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والمنطقة، والتطرق إلى ضرورة دعم الحكومة الاتحادية وإنجاح تنفيذ برنامجها الحكومي بما يؤمن تلبية تطلعات …

