2025-01-13 12:54:04 - المصدر: ايشان

تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق، بإقامة ثلاث مباريات في العاصمة بغداد ومحافظتي واسط والبصرة. ففي أولى مباريات اليوم، يضيف ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد مواجهة تجمع بين فريقي الحدود وديالى في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، وفي ذات التوقيت، يلتقي فريق القاسم مع ضيفه كربلاء، على أديم […]

ظهرت المقالة اليوم.. 3 مواجهات في انطلاق الجولة 14 من دوري نجوم العراق أولاً على ايشان.



