المشهداني وبارزاني يبحثان الاوضاع السياسية والاقتصادية والادارية العالقة بين المركز والاقليم

2025-01-13 14:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب ،محمود المشهداني، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية العالقة بين المركز والإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية العالقة بين المركز والإقليم وسبل حلها وفق الأطر الدستورية والاتفاقات السياسية بما يخدم مصلحة الشعب العراقي بكل مكوناته".

وأضاف، أن "اللقاء تناول بحث موضوع الاستحقاقات الدستورية المقبلة والاتفاقات المبرمة بين الكتل الى جانب التحديات التي تواجه تحقيق الالتزامات بين المركز والإقليم".

وتطرق اللقاء، بحسب البيان، الى "التطورات والتغيرات السياسية والإدارية الجديدة في سوريا وضرورة مساعدة الشعب السوري في استعادة عافيته وضمان قيام سلطة ترعى جميع المكونات وتجاوز آثار المرحلة السابقة".