2025-01-13 14:09:04 - المصدر: ايشان

عقد تحالف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، بحضور قياداته ورؤساء الكتل السياسية المنضوية ضمن الإطار. وأكد الإطار التنسيقي خلال الاجتماع، وفق بيان ورد لـ”إيشان”، على ضرورة تمرير القوانين التي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين. وأعلن الإطار التنسيقي، عبر بيانه، الاتفاق على المضي قدمًا في تعديلات […]

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي: اتفقنا على تعديلات قانون الموازنة أولاً على ايشان.



